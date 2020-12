Le Seigneur des Anneaux : le tournage de la nouvelle série a débuté en Nouvelle-Zélande

Le réalisateur du pilote, Juan Antonio Bayona (Jurassic World), a annoncé sur son compte Instagram que le tournage de ce premier épisode était enfin terminé. La suite de la série devrait donc rapidement suivre.

C’est un projet qui est annoncé depuis plusieurs années. La nouvelle série inspirée de l’œuvre de JRR Tolkien est filmée en Nouvelle-Zélande, pays moins touché par le coronavirus, ce qui a pu autoriser la production à reprendre le tournage. La Nouvelle-Zélande est devenue indissociable de l’univers de la "Terre du Milieu", depuis que Peter Jackson y a tourné sa légendaire trilogie il y a 20 ans.

► A lire aussi : Un crowdfunding pour sauver la maison de Tolkien et en faire un musée

Notons que l’histoire ne sera pas un remake de ce qui a déjà été porté à l’écran par Jackson, mais bien un prequel à celle-ci. On devrait notamment y retrouver l’emblématique Sauron, "bad guy" représenté par un œil malfaisant injecté de feu, mais cette fois sous forme humaine (ou elfique, on ne sait pas encore). Pas de confirmation, par contre, du retour de Gandalf et de son interprète original, Ian McKellen.

Le report du tournage, engendré par la pandémie, a déjà coûté des millions à la production, qui envisageait déjà un budget initial dépassant le milliard de dollars. Cette nouvelle version du Seigneur des Anneaux s’annonce donc comme la série la plus chère de l’histoire. Elle devrait sortir, au mieux, courant 2021.