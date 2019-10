"Le Seigneur des Anneaux" : la série a trouvé son méchant

Selon Variety, l'acteur britannique Joseph Mawle, plus connu sous le nom de Benjen Stark dans "Game of Thrones", a été choisi pour être l'une des têtes d'affiche de la série inspirée de l'univers du "Seigneur des Anneaux" créé par J. R. R. Tolkien.

La série se déroulera au cours de la période du Deuxième Âge, lorsque les premiers Anneaux de Pouvoir furent forgés et au moment où le maléfique Sauron arriva au pouvoir. Elle se situera avant la trilogie principale consacrée à la quête du hobbit Frodo Bessac et qui compte trois romans, "La Fraternité de l'Anneau", "Les Deux Tours" et "Le Retour du roi".

L'histoire sera développée par JD Payne et Patrick McKay ("Star Trek 4", "Jungle Cruise"). J.A. Bayona ("Jurassic World: Fallen Kingdom") réalisera les deux premiers épisodes.

Joseph Mawle devrait interpréter un méchant nommé Oren. Il rejoint un casting déjà composé de Will Poulter ("Midsommar", "Black Mirror: Bandersnatch") et de la comédienne australienne Markella Kavenagh.

Amazon a déboursé 250 millions de dollars en 2017 pour acheter les droits du "Seigneur des Anneaux" et conclure un accord avec le "Tolkien Estate", structure juridique qui gère les biens intellectuels de l'écrivain britannique, la maison d'édition Harper Collins et la société New Line, qui a produit la saga de Peter Jackson au cinéma.

Le tournage de la série devrait avoir lieu en 2020 et comporter plusieurs saisons.