Le scénariste de "Doctor Who" prépare une mini-série pour la BBC

Russell T. Davies, connu pour être le scénariste de "Doctor Who", "Torchwood" ou "Queer as Flok" collaborera à nouveau avec la chaîne britannique pour une mini-série dystopique. Le tournage devrait commencer en fin d'année et sera produit par Red Production Company. Studiocanal s'occupera de la diffusion à l'international. Pour le moment, le casting reste encore inconnu.

Intitulée "Years and Years", l'histoire suivra la vie d'une famille, les Lyon, pendant quinze ans alors que la Grande-Bretagne a subi des avancées politiques, économiques et technologiques importantes. Après une nuit cruciale de 2019, "l'histoire s'accélère alors dans le futur en s'intéressant à la vie et aux relations amoureuses de la famille Lyon sur les quinze prochaines années", expliquent les producteurs.

Dans un futur proche alors que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, l'Amérique est redevenue isolationniste et la Chine est de plus en plus puissante, l'histoire aura comme point de départ la montée de Vivienne Rook, une femme politique, qui mêle divertissement, rébellion et terreur. "J'ai voulu écrire cette histoire depuis vingt ans à peu près. Et vu que le monde continue d'avancer extrêmement vite, je me suis dit qu'il était temps que je m'y mette".

"Le scénario est fantastique et puise dans le climat d'anxiété dans lequel nous vivons tout en émettant des hypothèses quand aux effets qu'ont ces évolutions culturelles et politiques sur nos vies et nos familles", a précisé Nicola Shindler, fondateur de Red Production Company.

Russell T. Davies a récemment travaillé avec BBC One sur la mini-série "A Very English Scandal" avec Hugh Grant et Ben Whishaw qui s'est terminée dimanche 3 juin au Royaume-Uni et qui sera diffusée sur Amazon aux Etats-Unis. Il s'agira de la neuvième collaboration entre le scénariste et la production après notamment les séries télévisés "Queer As Folk" (2000-2005) et "Cucumber" (2015).