Le roman de Stephen King "The Stand" adapté à la télévision par CBS

La plateforme de streaming de CBS, CBS All Access, a commandé dix épisodes d'une nouvelle série inspirée du livre de Stephen King, "The Stand" (traduit en français par "Le Fléau"), publié en 1978.

Ben Cavell ("Justified", "Homeland") réalisera la série qu'il a co-écrite avec Josh Boone. "Je suis très heureux que l'on donne une nouvelle vie à "The Stand" sur cette plateforme, a réagi Stephen King dans des propos rapportés par le Hollywood Reporter. Ceux qui sont impliqués dans le projet savent très bien ce qu'ils font : le script est très bon. Le résultat promet d'être mémorable et palpitant. Je pense que les téléspectateurs seront transportés dans un monde qui, il faut l'espérer, n'existera jamais".

Le roman de 1100 pages décrit une planète décimée par une épidémie. Se joue alors un combat entre le bien et le mal. Le sort de l'humanité est entre les mains de Mère Abigaël, 108 ans, et d'une poignée d'autres survivants. Leurs pires cauchemars sont incarnés par un homme au sourire mortel et aux pouvoirs indicibles : Randall Flagg.

C'est la deuxième fois que "The Stand" sera adaptée à la télévision après une mini-série de 1994 produite par ABC dans lequelle jouaient Gary Sinise, Molly Ringwald et Rob Lowe.

Ce projet fait partie des nombreuses adaptations de Stephen King en cours pour le petit écran parmi lesquelles "The Outsider" (HBO), "Castle Rock" (Hulu) et "Mr Mercedes" (Audience Network).