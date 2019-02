Le retour de "The L Word", la fin de "Homeland", Kevin Bacon dans "City on a Hill"... Toutes les nouveautés attendues sur Showtime

C'est lors de la tournée presse d'hiver de la TCA (Television Critics Association) que la chaîne de télévision américaine a annoncé une multitude de nouveautés pour l'année 2019. Du retour de la série culte "The L Word" à la fin de "Homeland", en passant par la nouvelle série "The Loudest Voice in the Room" avec Russell Crowe ainsi que "City on a Hill" avec Kevin Bacon et la série-documentaire dédiée au Wu-Tang Clan, voici cinq surprises dévoilées par Showtime.

Comme à leurs habitudes, les journalistes nord-américains se sont réunis en compagnie des chaînes de télévision pour découvrir les nouveaux projets de l'année. Showtime en a profité pour annoncer le retour télévisé de Bryan Cranston, à l'affiche d'une nouvelle série "Your Honor", imaginée par les créateurs de "The Good Fight". L'acteur, primé pour son rôle de Walter White dans "Breaking Bad", interprétera un juge respecté dont le fils est impliqué dans un délit de fuite. Dix épisodes sont d'ores et déjà prévus.