Le retour de "Beverly Hills" ne sera pas un simple reboot

Révélé il y a quelque semaines, un projet autour de la série culte des années 90, "Beverly Hills" est bien en développement. Pourtant, loin des multiples reboots, à la mode depuis quelques années à Hollywood, le retour de Brandon, Kelly et Donna ne sera pas un simple revival. Selon TVLine, les acteurs joueront leur propre rôle dans un faux documentaire qui les met en scène tentant de faire revivre le feuilleton.

Kelly, Donna, Brandon, Steve, David et Andrea seront bien prochainement de retour à la télévision. Annoncé comme un revival avant les fêtes de fin d'année, ce nouveau projet mystérieux suivrait en réalité les acteurs et actrices Jennie Garth, Jason Priestley, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green et Gabrielle Carteris alors qu'ils tentent par tous les moyens de faire revivre leur show télévisé en allant voir les chaînes de télévision.

Une sorte de "documentaire parodique", qui rappellerait "The Office" ou "Parks and Recreation", d'une durée d'une heure. Pour le moment, les acteurs Luke Perry et Shannen Doherty ne seraient pas impliqués dans cette dramédie.

Derrière ce projet fou se cachent Mike Chessler et Chris Alberghini, duo qui a déjà travaillé sur le reboot "90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération", diffusé sur The CW de 2008 à 2013. Un choix qui fait sens puisque les deux hommes se sont déjà attaqués au format du faux documentaire avec "So Notorious", une comédie parodiant la vie de Tori Spelling, l'interprète de Donna dans "Beverly Hills".

Cette nouvelle série pourrait bien intéresser les chaînes de télévision ainsi que les plateformes de streaming telles que Netflix, qui diffuse déjà la suite de "La Fête à la maison".