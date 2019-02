Le reboot de "The Twilight Zone", avec Jordan Peele, arrive en avril sur CBS All Access

CBS All Access, la plateforme de la chaîne américaine CBS, annonce l'arrivée du reboot de "The Twilight Zone", anthologie connue en France sous le titre "La Quatrième dimension", le 1er avril prochain. Ce nouveau reboot se fera avec l'aide du réalisateur oscarisé Jordan Peele ("Get Out").

Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Jordan Peele arrivera bien le 1er avril sur la plateforme de streaming de CBS. CBS All Access diffusera les deux premiers épisodes du remake de "The Twilight Zone" le premier jour d'avril. Le reste de la saison sera proposé chaque jeudi dès le 11 avril, exclusivement sur la plateforme de streaming accessible aux abonnés. Le réalisateur Jordan Peele, oscarisé pour son film "Get Out" en 2017, y jouera le rôle du narrateur et d'hôte qui introduit les épisodes.

Ike Barinholtz, John Cho, Lucinda Dryzek, Taissa Farmiga, Greg Kinnear, Luke Kirby, Sanaa Lathan, Kumail Nanjiani, Adam Scott, Rhea Seehorn, Allison Tolman, Jacob Tremblay, Jefferson White, Jonathan Whitesell, Jessica Williams, DeWanda Wise et Steven Yeun composent entre autres la distribution. Jordan Peele en sera également co-producteur à travers sa société de production Monkeypaw Productions.