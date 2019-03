Le réalisateur Sam Esmail ne reviendra pas dans la saison deux de "Homecoming"

Les défections s'enchaînent pour la saison deux de "Homecoming" diffusée sur Amazon Prime Video. Après le départ de sa star principale, Julia Roberts, c'est au tour de Sam Esmail ("Mr. Robot") de ne pas réitérer l'expérience, dévoile le Hollywood Reporter.

La saison deux de "Homecoming" va connaître de grands changements. Le casting n'aura plus sa tête d'affiche, Julia Roberts, et la réalisation sera différente. Sam Esmail, qui avait dirigé les dix épisodes de la saison une et co-créé la fiction aux côtés d'Eli Horowitz et Micah Bloomberg, a choisi de ne pas être aux commandes du chapitre suivant. Les deux célébrités resteront néanmoins producteurs exécutifs de la série. Amazon n'a pas souhaité réagir à cette nouvelle.

Lancée le 2 novembre dernier sur la plateforme de streaming du géant du web, "Homecoming" est inspiré du podcast du même nom diffusé par Gimlet Media. L'absence de Julia Roberts dans la saison à venir obligera les scénaristes à en changer la trame narrative. Cette dernière interprétait Heidi Bergman. Cette dernière travaillait dans une agence qui aide les soldats à retrouver une vie normale après la guerre.

Sam Esmail ne se retrouve pas sans projet pour autant. Sa société de production, Esmail Corp., a renouvelé son contrat avec Universal Content Productions. Dans le même temps, il prépare la quatrième et ultime saison de "Mr. Robot" et développe une mini-série "Angelyne" avec Emmy Rossum.