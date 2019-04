Le réalisateur des "Soprano" et de "Game of Thrones" à la tête d'une nouvelle série

Après avoir signé plusieurs épisodes de la série culte "Game of Thrones", le réalisateur Alan Taylor retrouvera le monde du petit écran avec l'adaptation du roman de science-fiction "Abysses" paru en 2008. Huit épisodes composeront la première saison de ce thriller environnemental. Le tournage est prévu pour le début de l'année 2020, selon la presse américaine.

L'un des réalisateurs de "Game of Thrones" vient de décrocher la réalisation d'une nouvelle série. D'après les informations rapportées par les médias américains, Alan Taylor signera la réalisation de la série baptisée "The Swarm", déclinaison du roman éponyme écrit par le romancier allemand Frank Schätzing et paru en français sous le titre "Abysses".

L'intrigue du roman se déroule de nos jours alors qu'une catastrophe environnementale s'abat sur le monde et menace la survie de l'espèce humaine. L'histoire suit la découverte d'étranges vers marins par des scientifiques en Norvège qui déclenchent une succession d'événements mortels tel qu'un glissement de terrain entraînant un tsunami dévastateur dans le nord de l'Europe. Très vite, les scientifiques découvrent que ces catastrophes sont le fruit d'une intelligence qui a toujours vécu dans les fonds marins. Après avoir souffert des ravages de la civilisation humaine pendant des années, cet organisme a finalement décidé de se défendre.

Les sociétés Intaglio Films et ndF International co-produiront les huit épisodes qui composeront la première saison de cette série écologique. Le tournage devrait, quant à lui, être lancé au début de l'année 2020.

"C'est rare de tomber sur une série qui a une dimension mondiale et pourtant qui fonctionne à un niveau émotionnel et sur les personnages, tout en étant pertinent à propos de nos combats d'aujourd'hui", a déclaré Alan Taylor dans un communiqué. "C'est une base incroyable avec la structure d'un thriller. Cela nous amène vers une fin que je trouve dévastatrice et sublime, en même temps. Je suis vraiment reconnaissant d'en faire partie", a-t-il conclu.

Outre ce projet, Alan Taylor est actuellement en plein tournage du film préquel de la série "Les Soprano", dont il avait signé plusieurs épisodes, intitulé "The Many Saints of Newark", prévu pour le 25 septembre 2020 aux Etats-Unis. Ses deux derniers films incluent "Terminator Genisys" en 2015 et "Thor : Le monde des ténèbres" en 2013. Le cinéaste américain a notamment réalisé sept épisodes de "Game of Thrones", de 2011 à 2017.