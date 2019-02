Le réalisateur de "Call Me By Your Name" signe une mini-série pour HBO

Luca Guadagnino a été annoncé à la direction de trois épisodes de la nouvelle mini-série de HBO intitulée pour le moment "We Are Who We Are", ont dévoilé les médias américains. Le cinéaste italien lancera la production de cette série dramatique dont l'intrigue se déroulera en Italie. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été avancée par la chaîne qui n'a pas souhaité confirmer l'information révélée par Observer.

Alors qu'il prépare la suite de "Call Me By Your Name", Luca Guadagnino se tournera avant vers la télévision américaine. D'après les informations rapportées par les médias outre-Atlantique, le réalisateur italien réalisera une nouvelle mini-série pour HBO. En l'occurrence, le cinéaste signera la réalisation de trois épisodes d'une durée d'une heure, plus précisément les deux premiers ainsi que le dernier épisode de la première saison.

Baptisée pour le moment "We Are Who We Are", la série comptera huit épisodes au total. Le tournage devrait être lancé vers la fin du mois de mai et se déroulera jusqu'à octobre prochain. Pour ce projet, le cinéaste de 47 ans posera ses caméras en Italie, où l'intrigue se déroulera.

L'histoire suivra le personnage de Fraser. A 14 ans, le jeune garçon débarque en Italie dans une base militaire où sa mère vient d'être promue colonel. Il fera la rencontre des jeunes adolescents locaux et se rapprochera de Caitlin, une jeune fille qui vit avec son père militaire et sa mère depuis quatre années sur la base. Alors que tout le monde les considère comme un couple, Fraser souffre en fait de la distance le séparant de son ami Mark, tout en développant des sentiments à l'égard d'un soldat plus vieux que lui nommé Jason. La série explorera les différentes orientations sexuelles et la difficulté pour un jeune homme de naviguer à travers ses propres sentiments.

Le réalisateur Luca Guadagnino co-écrira le scénario avec Paolo Giodano et Francesca Manieri. Pour le moment, aucun acteur n'a été annoncé au casting.

Le cinéaste s'est notamment illustré grâce à "Call Me By Your Name", le drame qui a raflé quatre nominations aux Oscars 2018 et décroché la victoire dans la catégorie Meilleur scénario adapté. Dernièrement, l'Italien a signé "Suspiria", un film d'horreur avec Dakota Johnson et Tilda Swinton, sorti en novembre 2018. Il retrouvera par la suite ses acteurs Armie Hammer et Timothée Chalamet dans la suite de "Call Me By Your Name", déjà en développement.