Le nouveau "Prince de Bel-Air" ne sera pas aussi décontracté que la sitcom d'origine

Un remake du Prince de Bel-Air ? - Extrait de Le 8/9 (155/260) - 12/08/2020 Pierre Lizée jeune auteur compositeur belge de 24 ans a fait un passage remarqué dans l'édition 2016 de The Voice Belgique en 2016 au sein de l'équipe de Cats On Trees. C'est la pop anglaise que Pierre affectionne particulièrement, toujours convaincant sur scène, il mêle le pop/rock à des sonorités modernes et sort son premier single Chemical Love en 2018. En constante évolution, Pierre travaille dans l'ombre avec ténacité. Il compose énormément, explore différentes directions, avance, fait demi-tour et puis rencontre Gregoire Gerstmans, producteur issu d'une famille de musiciens classiques et, ayant peu à peu dérivé, vers les musiques électroniques. De cette rencontre est née une collaboration que l'on peut qualifiée de magique, une réelle fusion d'univers, pop/rock, classique et électro. Pierre exploite à merveille la souplesse de sa voix et la pose de manière naturelle sur des subtils arrangements de piano et de cordes. Un premier morceau " I'm sorry " issu de cette collaboration a tracé la route, le meilleur est à venir... Ce matin, il propose dans le 8/9 un cover de " Nirvana " adaptée en version estivale et très douce.