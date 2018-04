Le final de "Sense8" a enfin une date de diffusion

Netflix a dévoilé un communiqué accompagné d'une affiche teaser pour "Amor Vincit Omnia", l'épisode final événement de la série "Sense8". On peut y lire les mots "Ensemble jusqu'à la fin", clin d’œil à la commande d'un épisode de conclusion inespéré après la brusque annulation de la série en 2017.

Attendu le 8 juin prochain sur Netflix, le grand final de "Sense8" orchestré par Lana et Lilly Wachowski durera 151 minutes, soit 2h30 au total. L'ensemble du casting original sera de retour entre Berlin, Bruxelles, Naples et Paris, où fut récemment tiré et filmé un feu d'artifice spécial devant la Tour Eiffel.

Annulée en 2017 en raison d'audiences insuffisantes et de coûts de production jugés trop élevés, la série "Sense8" n'avait pas eu droit à une conclusion digne de ce nom. Critiqué de toutes parts par les fans, Netflix s'est rattrapé en commandant un épisode spécial permettant aux héros de faire leurs adieux.