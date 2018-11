Le créateur de "The Wire" adapte Philip Roth pour HBO

Après "The Wire" ou encore "The Deuce", HBO a acquis les droits de la prochaine série de David Simon, ont dévoilé les médias américains. Adaptée d'un roman uchronique, "Le Complot contre l'Amérique" écrit par Philip Roth, la mini-série comptera six épisodes. L'histoire racontera une réalité alternative, celle où le président Roosevelt n'a pas remporté les élections en 1940.

Le créateur de la série culte "The Wire" a de nouveau un projet en route. Selon les informations révélées par la presse américaine, David Simon va adapter le roman uchronique "Le Complot contre l'Amérique", écrit par Philip Roth et paru en 2006.

A la manière du roman de Philip K. Dick "Le Maître du Haut Chateau", adapté par Amazon sous le titre original "The Man in the High Castle", le récit de Roth part d'un point de l'Histoire des Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, pour en imaginer une suite alternative totalement fictive. Raconté du point de vue d'un jeune garçon issu d'une famille juive modeste dans le New Jersey, le roman déforme la réalité en évoquant la défaite de Roosevelt lors des élections présidentielles de 1940 et la victoire de Charles Lindbergh, un pionnier de l'aviation américaine et fervent défenseur du maintien des Etats-Unis hors de la guerre qui détruit l'Europe. Après une campagne pleine d'antisémitisme, le candidat devient président des Etats-Unis et mène le pays droit vers le fascisme.

Figue importante de la télévision américaine, David Simon entretient une longue amitié avec la chaîne HBO qui a diffusé toutes ses séries dont "The Wire" de 2002 à 2008, considérée comme l'une des meilleures séries au monde. Depuis David Simon et HBO ont proposé "Generation Kill", "Treme", "Show Me a Hero" et la récente "The Deuce" qui vient de terminer sa deuxième saison. Un succès pour la chaîne HBO qui a commandé une troisième et ultime saison.