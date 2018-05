Le créateur de "Narcos" tournera sa prochaine série cet été avec Forest Whitaker

Après "Narcos", Chris Brancato débutera fin août le tournage de sa prochaine série, "The Godfather of Harlem", a-t-il annoncé lors d'une masterclass tenue à Lille dans le cadre du Festival Series Mania. Forest Whitaker tiendra le premier rôle.

Les dix épisodes commandés seront tournés à partir de fin août et dévoilés à une date encore inconnue sur la chaîne américaine Epix. Cette dernière programme déjà les séries "Berlin Station", "Graves" et "Get Shorty" et a mis la main sur l'adaptation télévisée du roman de Joel Dicker "La vérité sur l'affaire Harry Québert" par Jean-Jacques Annaud.

Avec "The Godfather of Harlem", Chris Brancato s'appuyera à nouveau sur des faits réels puisque la série sera basée sur la vie du gangster Bumpy Johnson dans les années 60. A cette époque, l'homme est considéré comme le Parrain de Harlem et devient un ami très proche de Malcolm X. Ce rôle reviendra à Forest Whitaker.

Lors de l'annonce du projet à l'automne dernier, Chris Brancato avait confié au site Screendaily.com que son projet mettra en avant la collision entre l'univers criminel et le mouvement des droits civiques. Le rappeur Kendrick Lamar pourrait également participer au drama en signant la bande originale.

Ce n'est pas la première fois que le créateur s'intéresse à cette histoire. En 1997, le Canadien a signé le scénario du film "Les Seigneurs de Harlem" qui revenait déjà sur la vie de Bumpy Johnson, incarné cette fois-ci par Laurence Fishburne.

Quant à Forest Whitaker, l'une des icônes du cinéma américain était récemment à l'affiche de "Black Panther" dans le rôle de Zuri et a participé à la série télévisée "Empire" en 2017. Il sera bientôt à l'affiche de "Finding Steve McQueen" de Mark Steven Johnson.