La troisième saison de "Genius" sera consacrée à Aretha Franklin

Alors que l'auteure britannique Mary Shelley avait été annoncée comme sujet de la prochaine saison de "Genius", les producteurs ont finalement misé sur la reine de la soul, Aretha Franklin. La mini-série retracera l'ascension extraordinaire de la chanteuse de légende décédée il y a moins d'un an. Le tournage est prévu pour l'été 2019 pour une diffusion fixée début 2020 sur la chaîne National Geographic.

Après Albert Einstein et Pablo Picasso, c'est la reine de la soul Aretha Franklin qui sera au coeur de la prochaine saison de "Genius", l'anthologie de National Geographic, a-t-on appris par la presse américaine. Pour sa saison 3, la série reviendra sur le parcours de la "queen of soul" disparue le 16 août 2018 à l'âge de 76 ans. Pour le moment, aucune actrice n'a été annoncée dans le rôle-titre.

La troisième saison de "Genius" devait initialement être consacrée à l'auteure de "Frankenstein", Mary Shelley. Si désormais cette information n'est plus d'actualité, la possibilité d'avoir une saison 4 sur la légende féminine de la littérature reste tout de même envisageable.

Suzan-Lori Parks, lauréate du Prix Pulitzer 2002 pour la pièce de théâtre "Topdog/Underdog", sera le showrunner de cette troisième saison. Elle portera également la casquette de productrice exécutive aux côtés de Clive Davis, le producteur de musique et ancien collaborateur d'Aretha Franklin, ainsi que Craig Kallman, le PDG de la société "Atlantic Records". Ken Biller, producteur et showrunner sur les deux premières saisons, sera de retour en tant que producteur exécutif.

Suite à la mort de la légende de la musique survenue il y a moins d'un an, l'idée de lui consacrer la troisième saison de "Genius" a été une évidence pour la production. Grâce à l'implication de Clive Davis, de Craig Kallman et du groupe Warner Music, les producteurs ont pu utiliser 80% du catalogue de musique d'Aretha Franklin. Les téléspectateurs pourront revivre les moments les plus forts de la vie de la légende de la soul en redécouvrant son incroyable carrière et son impact sur le monde de la musique jusqu'à nos jours.

Les deux premières saisons consacrées à Albert Einstein et Pablo Picasso ont été plébiscitées par le public et la critique. La dernière saison, "Genius : Pablo Picasso", porté par Antonio Banderas, avait d'ailleurs remporté deux Emmy Awards en 2018.