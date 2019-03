La trilogie de Don Winslow sur la guerre contre la drogue adaptée en série par FX

La chaîne de télévision américaine prépare une série télévisée adaptée de l'oeuvre de Don Winslow centrée sur la guerre contre la drogue que mènent les Etats-Unis depuis les années 70, a annoncé John Landgraf, le président de FX, à Deadline.

Parue entre 2005 et 2019, la trilogie de Don Winslow met en vedette Art Keller, un agent de la DEA, l'agence américaine de lutte contre la drogue, affecté à la frontière américano-mexicaine pour mettre un terme au trafic de drogues.

Composée de "La Griffe du chien" ("The Power of Dogs", en version originale), "Cartel" ("The Cartel") et de "The Border", sorti le 26 février dernier en langue anglaise, la trilogie couvre une période de 45 ans, de 1975 à aujourd'hui et évoque plusieurs aspects de la guerre américaine contre la drogue, des cartels mexicains à la corruption politique en passant par les trafiquants et les mulets, les journalistes, les avocats et les policiers des deux côtés de la frontière.

Les deux premiers tomes devaient initialement être adaptés au cinéma avec Ridley Scott à la réalisation. Finalement, face à la densité et la richesse du récit, le studio Fox a préféré se tourner vers sa chaîne FX pour transformer le projet en série télévisée. Ridley Scott restera impliqué dans l'adaptation, à la production, tout comme l'auteur de la trilogie Don Winslow.

Ce dernier constitue une belle source d'inspiration pour Hollywood puisque son roman "Corruption" ("The Force"), centré sur un agent d'une unité d'élite du NYPD, est lui aussi en cours d'adaptation, pour le cinéma, avec James Mangold ("Logan") à la réalisation.

"Satori", paru en 2011, est également en développement par Warner Bros. avec Leonardo DiCaprio devant la caméra et à la production. Oliver Stone avait déjà adapté au grand écran "Savages" en 2012 avec John Travolta, Blake Lively, Benicio del Toro et Salma Hayek dans les rôles principaux.