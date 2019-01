La suite de "Killing Eve" se dévoilera en avril

La série façon thriller policier "Killing Eve" reviendra pour une deuxième saison le 7 avril prochain, soit quasiment un an jour pour jour après son lancement sur BBC America. Sandra Oh et Jodie Comer reprendront du service dans leur jeu sadique du chat et de la souris. Pour cette nouvelle saison, l'agent du MI-5 devra redoubler d'efforts pour attraper sa tueuse en série avant que d'autres personnes ne mettent la main sur elle.

D'après plusieurs médias américains, l'intrigue reprendra juste trente secondes après la fin de la première saison alors qu'Eve Polastri a poignardé sévèrement la tueuse en série Villanelle dans son propre appartement à Paris.

Pour rappel, cette saison 2, composée de huit épisodes, avait été commandée avant même le lancement de la série sur BBC America, le 8 avril dernier. Créé par Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), "Killing Eve" suit Eve Polastri, une agent du MI-5 alors qu'elle enquête sur une mystérieuse tueuse en série du nom de Villanelle. Entre l'agent obsédée par cette tueuse hors du commun et l'élégante Villanelle qui voue une sorte d'idolâtrie envers Eve, un jeu du chat et de la souris va alors se mettre en place entre elles.

Grâce à ce drama, Sandra Oh avait signé son retour à la télévision, trois ans après son départ de "Grey's Anatomy". Un retour gagnant pour l'actrice qui a décroché une récompense aux Golden Globes 2019 ainsi que la présentation de la cérémonie accompagnée d'Andy Samberg.