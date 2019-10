La série "The Walking Dead" aura une saison onze

Alors que la saison dix de la série a été lancée ce dimanche sur la chaîne AMC aux États-Unis, la showrunneuse de "The Walking Dead", Angela Kang, a annoncé ce week-end au Comic Con de New York que la fiction de zombies était prolongée pour un onzième chapitre. "The Walking Dead est apparue il y a dix ans, avec des personnages qui avaient la profondeur d'un drame prestigieux de premier plan. Une décennie plus tard, le phénomène se développe sur le plan créatif, avec des critiques et des spectateurs qui sont toujours au rendez-vous". C'est par ces mots que la présidente d'AMC Studios Sarah Barnett a confirmé le renouvellement de la série à succès de la chaîne.

Outre cette reconduction, le retour d'un personnage phare a été dévoilé. Lauren Cohan, qui jouait l'emblématique Maggie Greene, n'était plus apparue à l'écran depuis l'épisode cinq de la saison neuf, en novembre 2018. Elle reviendra dans la saison onze après deux ans d'absence. "The Walking Dead" est basée sur la bande dessinée du même nom, écrite par Robert Kirkman et publiée par Image Comics. Le show, qui a déjà son spin-off "Fear The Walking Dead" et un long-métrage en préparation, avec Andrew Lincoln, raconte l'histoire de survivants à une épidémie post-apocalyptique qui transforme les êtres humains en morts-vivants.

La saison onze sera diffusée à partir du 5 octobre 2020 sur AMC.