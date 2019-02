La série "The Man in the High Castle" s'arrêtera à la saison quatre

Amazon a annoncé ce mardi que la fiction, lancée sur sa plateforme de vidéo à la demande Prime en 2015, ne serait pas renouvelée pour une saison cinq. "The Man in the High Castle" est adaptée du roman Le Maître du Haut Château de Philip K. Dick (1962).

Clap de fin pour "The Man in the High Castle". "Cela aura été un immense privilège de travailler avec l'équipe de "High Castle" [...] pour transposer à l'écran le roman de mon père, particulièrement à cette époque tumultueuse que notre monde traverse, a expliqué la productrice exécutive, Isa Dick Hackett, dans un communiqué. Je pense que les fans seront satisfaits de la conclusion que nous allons leur apporter".

Le tournage de la saison quatre vient de se terminer à Vancouver. Elle devrait être diffusée à l'automne prochain sur Amazon Prime Video.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après que Isa Dick Hackett a signé un accord avec Amazon pour développer et produire de nouveaux projets pour le géant du web.

Pour rappel, "The Man in the High Castle" se concentre sur un groupe de résistants après la défaite des Etats-Unis lors de la seconde Guerre Mondiale. Le pays est alors divisé entre l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie.

Au casting, on retrouve Rufus Sewell, Alexa Davalos, DJ Qualls, Rupert Evans, Stephen Root, Luke Kleintank et Cary-Hiroyuki Tagawa. Eric Overmyer est devenu le producteur artistique de la série depuis la saison 2.