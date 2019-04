La série "The Crown" a trouvé sa princesse Diana

THE CROWN Saison 2 Bande Annonce VF (Nouvelle // 2017) Netflix - 21/03/2018 THE CROWN Saison 2 Bande Annonce VF (2017) Découvrez la nouvelle bande annonce de THE CROWN saison 2 réalisé par Peter Morgan et Stephen Daldry. La série se concentre sur la Reine Elizabeth II, alors âgée de 25 ans et confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du monde tout en nouant des relations avec le légendaire premier ministre Sir Winston Churchill. L’empire britannique est en déclin, le monde politique en désarroi… une jeune femme monte alors sur le trône, à l’aube d’une nouvelle ère. Une série réalisé par Peter Morgan et Stephen Daldry Avec Claire Foy, John Lithgow, Matt Smith, Vanessa Kirby, Jared Harris, Victoria Hamilton, Eileen Atkins. Date de sortie : Le 8 Décembre 2017 sur Netflix. Genre : Drame, Historique, Biopic THE CROWN Bande Annonce VF © 2017 - Netflix France