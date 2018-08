La série "The Americans" récompensée aux Television Critics Association Awards

La 34e édition des Television Critics Association Awards, qui couronnent chaque année le meilleur de la télévision, avait lieu ce samedi soir à Beverly Hills en Californie. La série de FX, "The Americans", a été la grande gagnante de la soirée en récoltant trois prix.

C'était Robin Thede qui était chargé de présenter cette année la cérémonie des Television Critics Association Awards au sein de laquelle les membres de la Television Critics Association décernent des trophées.

Alors qu'elle a fait ses adieux à son public le mercredi 30 mai aux Etats-Unis après six saisons, "The Americans" a eu le droit à son cadeau de départ ce week-end de la part des Television Critics Association Awards. La série a remporté trois récompenses très convoitées, étant élue programme de l'année et meilleure série dramatique. Keri Russell, qui joue Elizabeth Jennings, a été sacrée meilleure actrice.

Parmi les autres lauréats, on retrouve "Killing Eve" (meilleure nouvelle série) distribuée par BBC America, "The Good Place" de NBC (meilleure série comique de l'année) ou encore "La fabuleuse Madame Maisel" diffusée sur Amazon (meilleure performance comique pour Rachel Brosnahan).