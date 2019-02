La série "Shameless" aura droit à une saison dix

Showtime a renouvelé "Shameless" pour une dixième saison alors que l'une des stars de la série, Emmy Rossum, avait annoncé que la neuvième saison serait sa dernière.

Les aventures de la famille Gallagher vont continuer. Alors que la saison neuf est en cours de diffusion aux Etats-Unis, une suite est déjà programmée pour fin 2019.

L'information a été officialisée ce jeudi en marge d'une tournée presse de la Television Critics Association. Une surprise alors que plusieurs personnages principaux avaient annoncé leur départ fin 2018 : Emmy Rossum (Fiona Gallagher) et Cameron Monaghan (Ian Gallagher) avaient fait savoir sur les réseaux sociaux que l'aventure "Shameless" se terminait pour eux après la saison neuf. Mais, retournement de situation, le co-président de Showtime, Gary Levine, a assuré que Cameron Monaghan serait bien de retour pour la saison dix aux côtés de William H. Macy et du reste de la famille.

Pour rappel, "Shameless" a été lancée en 2011 sur Showtime. Elle est actuellement la série la plus regardée (et la plus longue) de l'histoire de la chaîne et a été acquise par Netflix suite à son succès.

La saison 9 est en cours de diffusion sur la chaine Showtime.