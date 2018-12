La série "Ray Donovan" aura droit à une saison sept

Showtime a décidé de prolonger les aventures de Ray Donovan. Lancée en 2013 sur la chaîne américaine, la série est en cours de diffusion aux Etats-Unis où les téléspectateurs découvrent la saison six.

Créée par Ann Biderman, la fiction juridique met en scène Ray Donovan (Liev Schreiber), un influent avocat qui sauve la réputation de riches clients en arrangeant la vérité. Dans la saison six, l'action ne se passe plus à New York mais à Los Angeles pour la première fois depuis le début de la série. Au niveau de l'intrigue, Donovan a été sauvé par un policier de Staten Island nommé Mac (Domenick Lombardozzi). Bouleversé, il tentera néanmoins de sauver la campagne électorale d'Anita Novak (Lola Glaudini) pour les élections municipales. Cette dernière est soutenue par Sam Winslow (Susan Sarandon).

Cette décision de renouveler "Ray Donovan" n'est pas une surprise. Au fil des années, elle est devenue l'une des séries les plus regardées de la chaîne avec "Homeland" et "Shameless". Elle a régulièrement été nommée aux Golden Globes avec une victoire de Jon Voight en 2014 pour sa performance d'acteur.

Le tournage de cette nouvelle saison débutera au printemps prochain à New York.