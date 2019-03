La série "Marvel's Runaways" renouvelée pour une troisième saison

Heard our Old Lace loud and clear. See you all for Season 3! ???? pic.twitter.com/AhrvqPqyQA

D'après les médias américains, la nouvelle saison comportera dix épisodes, soit trois de moins que la précédente salve. Si la dernière saison a été diffusée dès décembre 2018 sur Hulu, aucune date n'a été évoquée pour cette nouvelle saison.

"Nous sommes tellement enthousiastes à l'idée de raconter plus d'histoires avec 'Runaways' et nous sommes si reconnaissants envers Marvel, Hulu et notre incroyable casting, notre équipe et bien sûr notre public passionné", ont déclaré les co-showrunners et producteurs exécutifs, Josh Schwartz et Stephanie Savage. "La troisième saison sera magique pour 'Runaways' puisque nous allons approfondir notre lien avec l'univers Marvel. Nous sommes honorés de continuer à jouer dans ce bac à sable créé par Brian K. Vaughn et Adrian Alphona", ont-ils conclu.

La série suit une bande de six adolescents issus d'origines différentes et d'horizons divers qui s'allient pour lutter contre leurs parents qui ne sont autres que des super-héros maléfiques. Ces criminels font partie d'une organisation nommée "The Pride".

Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin et Allegra Acosta seront de retour dans les prochains épisodes. Lancée en novembre 2017 sur Hulu, la série "Runaways" a directement trouvé son public. La série se classait sixième dans le top 10 des séries les plus susceptibles d'être "binge watchées" en fin d'année 2018.