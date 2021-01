La série "Lupin" et Omar Sy, stars des réseaux sociaux

Le gentleman cambrioleur séduit encore. Avec sa nouvelle série Lupin, dans l’ombre d’Arsène, Omar Sy a charmé le monde entier. Un succès tonitruant qui se traduit par une salve de louanges sur les réseaux sociaux. Anonymes comme célébrités, ils ont été nombreux à proclamer leur amour pour la série française.

Les chiffres ne mentent pas. La série française Lupin, dans l’ombre d’Arsène est devenue la première série française à intégrer le top 10 des séries les plus regardées aux Etats-Unis. Un véritable exploit. Omar Sy, a même décroché la première place durant son premier week-end d’exploitation et s’est également imposé dans plusieurs autres pays en plus de la France comme l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l’Italie. Un engouement qui a évidemment atteint les réseaux sociaux.

Pour continuer à faire la promotion de la nouvelle série française, Omar Sy n’a pas hésité à repartager les publications des internautes anonymes sur Twitter qui affichent parfois des milliers de likes.