La série "Locke & Key" lâchée par Hulu

La plateforme de streaming Hulu ne diffusera pas la série adaptée des comics de Joe Hill, initialement prévue pour 2019. Le pilote n'a pas été retenu.

"J'ai joué dans un pilote du nom de Locke & Key pour Hulu mais il n'a pas été retenu", a révélé l'actrice Samantha Mathis ("You Can Choose Your Family") dans une interview avec le site "Cultured Vultured".

Produit par le showrunner Carlton Cuse ("Bates Motel") et scénarisé par Joe Hill, créateur des comics horrifiques "Locke & Key", le pilote de la série éponyme devait débarquer sur le service de streaming Hulu en 2019. Il ne sera finalement pas diffusé.

Certaines sources affirment que Randy Freer, nouveau PDG de Hulu, n'a pas aimé le pilote et donc insisté pour abandonner le projet, malgré le feu vert précédemment accordé.

Déjà lâchée par la Fox en 2011, la série "Locke & Key" pourrait rebondir sur une autre plateforme de streaming. "[Le pilote] est montré en ce moment même à Amazon, Netflix, Apple et plein d'autres", a précisé Samantha Mathis.

Le programme est en gestation depuis huit ans, mais tous les essais d'adaptation se sont jusqu'ici soldés par des échecs.

Basée sur la série de comics de Joe Hill, "Locke & Key" suit une mère de famille qui tente de se reconstruire après l'horrible meurtre de son mari. Une aventure fantastique située dans un vieux manoir du Massachusetts dont les portes peuvent transformer ceux qui osent les franchir.