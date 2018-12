La série "Les Misérables" se révèle dans une première bande-annonce

La chaîne PBS Masterpiece a publié les premières images d'une nouvelle adaptation du roman de Victor Hugo. Composée de six parties, la mini-série est co-produite par Lookout Point et BBC Studios.

Écrite par le scénariste multirécompensé Andrew Davies ("Orgueil et Préjugés"), la fiction sera portée par Dominic West ("The Affair", "The Hour") dans le rôle de Jean Valjean, David Oyelowo ("Selma") incarnera Javert, Lily Collins sera Fantine, Adeel Akhtar et Olivia Colman ("Le crime de l'Orient Express", "The Night Manager", "Broadchurch") interpréteront Monsieur et Madame Thénardier.

La série sera réalisée par Tom Shankland. Elle ne sera pas chantée contrairement à la version comédie musicale du même nom sortie en 2012 et dirigée par Tom Hooper avec Hugh Jackman et Anne Hathaway.

Pour rappel, l'histoire tourne autour de l'ancien bagnard Jean Valjean avec, comme contexte, la France du XIXe siècle marquée par des émeutes populaires.

"Les Misérables" sera diffusée en 2019 sur Masterpiece.