La série "Killing Eve" aura une saison 4

Alors que la saison 3 n'a pas encore débutée, "Killing Eve" est déjà renouvelée pour une quatrième saison, d'après l'annonce de BBC America. La série à succès avec Sandra Oh et Jodie Comer, plusieurs fois récompensée, a donc de beaux jours devant elle. "Comment ne pas avoir une énorme confiance en "Killing Eve" ? Elle a gagné des trophées importants dans chaque cérémonie de récompenses et c'est le show qui a connu la meilleure progression d'audience à la télévision américaine depuis 6 ans", a déclaré Sarah Barnett, présidente d'AMC Studios et du groupe AMC Networks Entertainment.

La série est portée par des femmes à l'écriture, derrière et devant la caméra et s'inscrit parfaitement dans l'air du temps. La créatrice, Phoebe Waller-Bridge, est également derrière la réussite de la série "Fleabag" (BBC 3), dans laquelle elle joue par ailleurs le rôle principal. Les trois rôles principaux sont campés par Sandra Oh (Eve), Golden Globe de la meilleure actrice en 2019, et Jodie Comer (Villanelle), qui a quant à elle glané l'Emmy de la meilleure actrice en 2019, ainsi que Fiona Shaw (Carolyn).

La saison 3, écrite par Suzanne Heathcote, donnera lieu, d'après AMC, à davantage de surprises, de retournements de situation et de frissons. Sa diffusion débutera au printemps 2020. En ce qui concerne la 4e saison, la showrunneuse n'a pas encore été annoncée. La première saison avait été dirigée par Phoebe Waller-Bridge et la seconde par Emerald Fennell.