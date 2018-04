La série "Jessica Jones" renouvelée pour une saison 3

La super-héroïne Marvel reviendra prochainement sur Netflix pour de nouveaux épisodes, a annoncé le service de streaming.

Aucune date de diffusion n'a été communiquée mais l'actrice Krysten Ritter est désormais assurée de reprendre les traits de Jessica Jones dans une troisième saison.

L'annonce du renouvellement de "Jessica Jones" intervient peu après la diffusion de la saison 2 sur Netflix. Les treize nouveaux épisodes de la série Marvel sont disponibles depuis le 8 mars dernier sur la plateforme.

Netflix diffuse actuellement les productions Marvel "The Defenders", "Daredevil", "The Punisher", "Luke Cage" et "Iron Fist".

En plus de "Jessica Jones", le géant du streaming a récemment renouvelé la sitcom adolescente "Alexa & Katie" et la comédie "Au fil des jours" avec l'actrice Rita Moreno.

La bande-annonce de la saison 2 :