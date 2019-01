La série inspirée du roman "The Outsider" de Stephen King dévoile son casting

HBO a décidé d'adapter l'un des derniers romans policiers de Stephen King, "L'Outsider", pour la télévision. Cynthia Erivo, Bill Camp et Mare Winningham font partie du casting, révèle le Hollywood Reporter.

Ce thriller plongera les téléspectateurs dans l'histoire du meurtre d'un jeune garçon. Alors que l'enquête progresse, le policier Ralph Anderson et la détective privée Holly Gibney verront leurs certitudes ébranlées quand une force surnaturelle s'invite dans l'investigation.

Ben Mendelsohn ("Rogue One: A Star Wars Story", "Bloodline") incarnera Ralph Anderson. Cynthia Erivo ("Les Veuves") interprétera Holly Gibney. Bill Camp ("The Night Of"), Mare Winningham ("The Affair"), Julianne Nicholson ("Moi, Tonya"), Yul Vazquez ("Narcos: Mexico"), Hettienne Park ("Hannibal") complètent la distribution.

A noter que Jason Bateman réalisera les deux premiers épisodes pour HBO.

En attendant de découvrir la version télévisée de "L'Outsider", la version française du livre de Stephen King paraîtra chez Albin Michel ce mercredi 30 janvier.