La série "Industry" explore le coupe-gorge de la finance internationale

Culture malsaine, racisme, sexisme, vexations et égos démesurés… Industry, série dramatique coproduite par HBO et la BBC, offre une plongée dans le monde très compétitif de la finance internationale.

Le premier épisode, réalisé par l’actrice et productrice américaine Lena Dunham (créatrice de la série Girls ), sortira sur les petits écrans le 9 novembre aux Etats-Unis, et dès le lendemain dans plusieurs pays européens.

Scénaristes novices

La série a été conçue par la société de production galloise Bas Wolf et sa cofondatrice Jane Tranter, figure incontournable de la télévision britannique qui avait déjà produit les séries à succès The Night Of et Succession pour HBO.

Ce projet est le fruit d’une longue gestation. La productrice l’a imaginé pour la première fois il y a quelques années, après avoir appris la mort d’un stagiaire travaillant pour une banque américaine à Londres.

"Cela donne à penser à ce qui se passe en coulisses et à quoi cela peut ressembler", a expliqué Jane Tranter lors d’une table ronde organisée cette semaine par le Festival du film de Londres.

Aux commandes du scénario, deux novices, Konrad Kay et Mickey Down, qui ont tous deux puisé dans leur propre expérience de travail au sein de banques internationales dans la capitale britannique.

"Ils venaient d’en sortir, ils avaient encore sur eux l’odeur de cette vie", a expliqué Jane Tranter. "Ce grand cri de vérité en est sorti en quelque sorte".

HBO s’est joint au projet par la suite, proposant que l’épisode pilote soit réalisé par la star de Girls, Lena Dunham, qui fut une "bulle de joie constante", selon Jane Tranter.

La productrice souligne que les personnages qui devraient ravir le public ne sont pas ceux "que l’on voit habituellement gagner à l’écran, et certainement pas dans une banque": tous les "méchants" sont, "sans exception, des hommes blancs".