La série indienne "Delhi Crime" sur Netflix en mars

Inspirée d'une histoire vraie, la série "Delhi Crime" sera disponible le 22 mars prochain sur Netflix. Ses sept épisodes plongeront les abonnés de la plateforme dans une enquête policière sur une affaire de viol à New Delhi.

Netflix vient de décrocher la série indienne "Delhi Crime", a-t-on pu lire dans la presse américaine ce mardi 29 janvier. Composée de sept épisodes, la mini-série a été réalisée par Richie Mehta qui a également signé le scénario. Le réalisateur indo-canadien s'est inspiré de la véritable histoire d'un officier de police qui a enquêté sur une horrible affaire de viol en réunion d'une jeune femme à New Delhi, en décembre 2012.

Les épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming dès le 22 mars prochain après avoir été en compétition au Festival de Sundance. Shefali Shah ("Monsoon Wedding") incarnera le policier Vartika Chaturvedi, aux côté du reste du casting composé d'Adil Hussain ("L'Odysée de Pi"), Denzil Smith ("Indian Palace"), Rasika Dugal ("Manto"), Rajesh Tailang ("Selection Day") et Yashaswini Dayama ("Dear Zindagi").

Le projet a nécessité six ans de recherches approfondies avant le tournage qui s'est déroulé à New Delhi.

L'Inde est un territoire de plus en plus convoité par Netflix qui a prévu de relayer à travers le monde une plus large sélection de séries et films indiens. Preuve en est le prochain film "The Sky Is Pink" avec l'actrice et ancienne Miss Monde 2000 Priyanka Chopra. Un marché dans lequel le leader du streaming a déjà mis un pied en lançant en juillet dernier sa première série originale indienne, "Le Seigneur de Bombay".