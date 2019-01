La série "Fosse/Verdon" de FX se dévoile dans un premier teaser

La chaîne américaine a diffusé les premières images de sa fiction qui réunira Sam Rockwell et Michelle Williams en avril prochain.

"Fosse/Verdon" raconte l'histoire romantique et créative qui a eu lieu entre le réalisateur et chorégraphe Fosse (Sam Rockwell) et Gwen Verdon (Michelle Williams), considérée comme ayant été la meilleure danseuse qui s'est produite à Broadway. Ensemble, ils ont changé l'industrie du divertissement américain malgré le prix à payer.

Norbert Leo Butz, Margaret Qualley, Aya Cash, Nate Corddry, Susan Misner, Bianca Marroquin, Kelli Barrett, Evan Handler, Rick Holmes, Paul Reiser, Ethan Slater, Byron Jennings et Laura Osnes complètent la distribution.

La série est basée sur la biographique de Sam Wasson intitulée "Fosse". Steven Levenson ("Masters of Sex") en sera le showrunner et le producteur exécutif.