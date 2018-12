La série "Elementary" s'arrêtera avec la saison sept

Lancée en 2012 sur CBS, la série policière créée par Robert Doherty va se terminer en 2019 avec la diffusion de la saison sept, révèle Deadline ce lundi. 154 épisodes auront été tournés en huit ans.

Les stars Jonny Lee Miller, qui interprète Sherlock Holmes, et Lucy Liu, qui incarne le Dr Joan Watson, ont dit adieu à leur personnage vendredi dernier lors de la fin du tournage de la saison sept qui contiendra treize épisodes. Produite par CBS Television Studios, la série s'inspire librement des aventures du célèbre détective privé créé par Arthur Conan Doyle car les enquêtes sont transposées à l'époque moderne.

"Elementary" est la deuxième série à laquelle CBS mettra un terme en 2019 après la comédie "The Big Bang Theory" qui va se conclure avec la saison douze. La chaîne n'a pas encore renouvelé de fictions pour l'année prochaine mais deux nouvelles venues vont faire leur apparition dans la grille des programmes : "The Code" et "The Red Line".

Si la saison sept de "Elementary" sera diffusée en 2019, son jour de lancement n'a pas été communiqué pour le moment.