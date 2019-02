La série "Brooklyn Nine-Nine" renouvelée pour une saison sept

La fiction reviendra sur NBC en 2019-2020 pour sa deuxième saison, sa septième en tout si l'on compte les cinq premières diffusées sur Fox entre 2013 et 2018.

Alors que la saison six de "Brooklyn Nine-Nine" se dévoile tous les jeudis sur NBC, la chaîne a annoncé ce mercredi qu'elle prolongeait la comédie pour des épisodes supplémentaires.

"Nous avons été très heureux d'offrir à "Brooklyn Nine-Nine" une seconde vie, ont expliqué dans un communiqué Lisa Katz et Tracey Pakosta, co-présidentes des programmes chez NBC Entertainment. Bravo aux producteurs Dan Goor, Mike Schur, Luke Del Tredici et David Miner, et à tous ceux qui travaillent sur le show".

Fox avait décidé d'arrêter "Brooklyn Nine-Nine" en mai dernier. Trente six heures plus tard, NBC avait déjà racheté les droits de la série produite par Universal TV et commandé dix huit épisodes. Les audiences sont pour le moment au rendez-vous avec 3,9 millions de téléspectateurs en moyenne (en J+7).

Cette annonce intervient un jour après le renouvellement des séries "Chicago Med", "Chicago Fire" et "Chicago Police Department".