La série "Breaking Bad" revient en film, avec ou sans Bryan Cranston

La série culte "Breaking Bad" va être déclinée en un long métrage, a indiqué mercredi l'acteur américain Bryan Cranston qui incarnait son héros Walter White, sans préciser s'il serait de l'aventure.

Diffusée de 2008 à 2013 sur la chaîne câblée AMC, "Breaking Bad" est considérée comme l'une des meilleures séries de l'histoire de la télévision américaine. En cinq saisons seulement, elle a remporté 16 Emmy Awards, les récompenses de la télévision, ainsi que deux Golden Globes.

"Honnêtement, je n'ai pas lu le script", a expliqué Bryan Cranston, 62 ans, lors d'un passage dans l'émission de radio The Dan Patrick Show. "Donc la question se pose de savoir si Walter White sera ou non dans ce film," a-t-il ajouté. Mais il a ajouté qu'il serait "absolument" partant pour reprendre le rôle du professeur devenu fabricant de drogue si le créateur de la série et réalisateur du film, Vince Gilligan, le lui proposait. "Si Vince Gilligan me demande de le faire, bien sûr", a-t-il déclaré. "C'est un génie".

"Je suis emballé parce que c'est "Breaking Bad", a-t-il poursuivi. "Ça a été la plus grande période de ma vie professionnelle. Et je suis impatient de revoir ces gens, même si ce n'est que pour une visite." Cranston, nommé aux Oscars pour son rôle dans "Trumbo" (2015), a précisé que le futur film s'intéresserait de plus près à "au moins deux personnages qui n'avaient pas achevé leur parcours" dans la série. "Il y a beaucoup de gens qui voulaient aller au bout de certaines histoires inachevées" au terme des 62 épisodes de la série, a-t-il dit.

Selon plusieurs médias américains, le titre provisoire du film est "Greenbrier". Interrogé, l'office du film de l'Etat du Nouveau-Mexique a indiqué que le tournage d'un film intitulé "Greenbrier" et produit par le studio Sony, devait démarrer mi-novembre et s'achever en février. La série "Breaking Bad" avait elle-même été tournée au Nouveau-Mexique, principalement à Albuquerque et dans ses environs.

Il y a quelques jours la chaîne AMC avait fait part de projets de films pour une autre de ses séries populaires, "The Walking Dead". Et la série historique britannique "Downton Abbey", qui a fait un carton dans le monde entier, va également être adaptée au cinéma. Le tournage du film a d'ailleurs commencé.