La série "Bizarre, bizarre", créée par Roald Dahl, de retour à la télévision

Les studios The Ink Factory développeraient un reboot de la série "Bizarre, bizarre" ("Tale of the Unexpected", en version originale), lancée dans les années 1980 à partir de nouvelles écrites par Roald Dahl. Pour le moment, aucune chaîne de télévision n'a pris part au projet.

Les reboots sont décidément toujours d'actualité. Après de nombreux retours d'anciennes séries à la télévision américaine, c'est au tour d'une série britannique de revenir sur le petit écran. D'après les informations de Deadline, la société indépendante The Ink Factory relancerait la série "Bizarre, bizarre" créée par Roald Dahl en 1979.

Le studio a déjà commencé à composer son équipe de scénaristes avec Claire Wilson ("The Little Drummer Girl"), Tom Basden ("The Wrong Mans") et Ella Hickson. The Ink Factory collabore également avec l'entreprise Roald Dahl Story Company à l'élaboration de cette nouvelle série qui sera différente de l'originale. Pour le moment, aucune chaîne de télévision n'a été associée à ce projet.

Lancée en 1979 sur la chaîne anglaise ITV par Anglia Television, la série "Bizarre, bizarre" était une adaptation des recueils de nouvelles écrites par l'écrivain Roald Dahl dont chaque épisode se terminait par un rebondissement. Malgré un faible budget, la série a réussi à attirer des acteurs de renom tels que John Mills, Joan Collins, Janet Leigh, Derek Jacobi et Michael Gambon. Principalement tournées au Royaume-Uni, les histoires se déroulaient sans éléments surnaturels. "Bizarre, bizarre" a été diffusée pendant neuf saisons jusqu'en 1988. Les téléspectateurs français ont pu la découvrir dès 1982 sur FR3, devenu depuis France 3.

Les studios Ink Factory se sont déjà attaqués à des adaptations littéraires avec le roman de John le Carré, "Le Directeur de nuit" ("The Night Manager") paru en 1994. En 2016, une mini-série de six épisodes a été diffusée sur BBC One avec les acteurs Hugh Laurie et Tom Hiddleston au casting. Plus récemment, l'adaptation d'un autre roman de John le Carré, "La Petite Fille au tambour" en une mini-série a été lancée en octobre 2018 pour AMC et BBC avec Florence Pugh, Alexander Skarsgård et Michael Shannon.