La série anglaise "Call The Midwife" est prolongée jusqu'en 2022

Alors que la huitième saison était encore diffusée ce dimanche 3 mars, la série britannique "Call The Midwife" vient d'assurer sa diffusion jusqu'en 2022. La chaîne BBC One a commandé deux saisons supplémentaires de la série médicale avec huit épisodes chacune, portant ainsi les saisons au nombre de onze.

La série britannique "Call The Midwife" n'est pas prête de s'arrêter. La chaîne BBC vient de prolonger pour deux saisons supplémentaires la série dramatique, ce qui l'amènera jusqu'en 2022. Le drama historique aura donc le droit à une dixième et une onzième saison composées de huit épisodes chacune avec également deux épisodes spéciaux pour les fêtes de Noël.

Alors que la huitième saison vient de s'achever ce dimanche 3 mars en Angleterre, le tournage de la neuvième saison devrait débuter sous peu pour une diffusion prévue en 2020. Pour le moment, aucune date précise n'a été évoquée par la chaîne de télévision britannique.

"Nous sommes ravis et touchés par les réactions toujours chaleureuses de la part de notre public envers 'Call The Midwife'. C'est une preuve de la créativité extraordinaire de Heidi Thomas qui déverse tout son cœur et son âme dans chaque épisode. Nous sommes ravis que la BBC ait autant de confiance dans notre série en commandant deux nouvelles saisons et nous avons hâte de voir comment nos fabuleux casting et équipes vont s'attaquer à tous les changements sociaux et médicaux que les Swinging Sixties vont apporter", a déclaré Pippa Harris, productrice exécutive.

"Même après toutes ces années, il semble que 'Call The Midwife' a encore plus de vérités à raconter, plus de larmes à verser, plus de vie à célébrer et plus d'amour à donner. Nous sommes bénis avec le meilleur casting, équipe et public qu'une série puisse rêver d'avoir et je ne peux pas être plus impatiente pour notre futur,", a rajouté Heidi Thomas, la créatrice de la série.

La dernière saison, diffusée sur BBC One au Royaume-Uni et sur PBS sur le sol américain, a rassemblé en moyenne 9 millions de téléspectateurs. En Belgique, c'est le géant Netflix qui propose cette série évoquant le quotidien de sages-femmes dans le Londres des années 50.