La recette de "Squid Game" pourrait s'élever à presque 900 millions de dollars

C'est le jackpot pour Netflix ! Vous n'avez pas pu passer à côté de la folie "Squid Game". La dernière série qui cartonne sur Netflix n'a pas fini de s'imposer sur la plateforme de streaming. La série sud-coréenne pourrait rapporter presque 900 millions de dollars au géant américain. Partie gagnée !

D'après un document interne consulté et dévoilé par Bloomberg, "Squid Game" a déjà généré 891,1 millions de dollars pour Netflix. La série dystopique sud-coréenne est devenue incontournable sur la plateforme de streaming depuis son lancement, le 17 septembre dernier. Un montant qui pourrait bien atteindre les 900 millions de dollars, a estimé Netflix.

En moins de quatre semaines, "Squid Game" a remporté la partie en réalisant le meilleur démarrage d'une série sur Netflix avec un record de 111 millions de foyers abonnés l'ayant regardée. Un succès qui dépasse de loin celui de "La Chronique des Bridgerton". La série britannique détenait jusqu'alors la première place avec 82 millions de comptes l'ayant visionnée durant ses quatre premières semaines sur Netflix.

40 fois la mise de départ

Le succès de "Squid Game" n'a pas l'air de s'estomper puisque d'après les documents consultés par Bloomberg, la série a désormais été regardée par 132 millions de personnes durant ses 23 premiers jours sur la plateforme (au moins deux minutes de la série). D'après Netflix, 89% des abonnés ont regardé au moins 75 minutes de la série, soit plus d'un épisode, et 66%, soit 87 millions de personnes, l'ont entièrement visionnée dans les 23 premiers jours suivant son lancement. Au total, les abonnés ont passé plus de 1,4 milliard d'heures à regarder "Squid Game", a précisé Bloomberg.

Si la série a réussi à s'imposer aussi bien sur les réseaux sociaux, que dans la mode et même dans la cuisine, "Squid Game" est d'autant plus rentable que son budget n'était pas mirobolant. 21,4 millions de dollars : voilà l'enveloppe qui a servi à produire la série, environ 2,4 millions par épisode. Le succès de la série créée par Hwang Dong-hyuk pourrait donc rapporter 40 fois le montant dépensé par Netflix pour l'acquérir. Netflix a une nouvelle fois remporté la partie.