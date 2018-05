La Quinzaine des séries : "13 reasons why" et thrillers suédois

Les retours de plusieurs séries à succès dont les drames "13 reasons why" et "Goliath", et des thrillers suédois sont au menu de la Quinzaine des séries.

13 x 2 = 18 "13 reasons why", la série à succès de Netflix, revient pour une deuxième saison le 18 mai. Tiré d'un best-seller américain pour jeunes adultes, ce drame traite d'un sujet sensible : le suicide d'une adolescente, Hannah, dont l'ami Clay découvre les raisons qui lui ont fait commettre l'irréparable, grâce à des enregistrements qu'elle lui a laissés. Écrite, créé et produite par Brian Yorkey, la première saison avait été saluée pour sa façon d'aborder des questions difficiles, comme les agressions sexuelles, le harcèlement ou la dépression.

Goliath Le drame judiciaire d'Amazon prime revient quant à lui le 15 juin, également pour une deuxième saison. Dans cette série, Billy Bob Thornton incarne un avocat disgracié, qui se bat contre les dérives du système judiciaire américain dans une tentative de rédemption passionnante.

Thriller suédois Arte diffuse à partir du 24 mai la deuxième saison de "Jordskott", un thriller "made in Sweden" basé sur la disparition d'une enfant, qui mêle intrigue policière et éléments de fantastique. Les premiers épisodes avaient été programmés en 2016.

Cyber "You Are Wanted", production allemande d'Amazon Prime, revient sur la plateforme le 18 mai pour une deuxième saison de 6 épisodes. Ce cyberthriller raconte les aventures de Lukas Franke, un employé d'un hôtel victime d'une affaire de piratage informatique, et qui se retrouve traqué par des espions et des hackers. Après une première saison qui se déroulait à Berlin, l'action se déplace en France.