La production de la série "Halo" débutera en 2019

Cinq ans après avoir annoncé le projet, la chaîne américaine Showtime a fait savoir que la série "Halo" inspirée du jeu vidéo du même nom allait bientôt voir débuter son tournage.

Showtime a confirmé avoir commandé dix épisodes de la série adaptée de la franchise vidéoludique à succès.

On note la présence de mastodontes côté production, avec Rupert Wyatt (réalisateur de "La Planète des Singes : Origines"), Kyle Killen (auteur et producteur de "Mind Games" et de la série "Awake") ainsi que la société de production de Steven Spielberg, Amblin Television.

La production devrait débuter début 2019, à en croire Showtime qui a repoussé de quelques mois ce projet, comme l'a fait savoir le magazine Production Weekly.

"Les scripts de Kyle Killen sont haletants, vastes et provocants, Rupert Wyatt est un réalisateur qui crée de magnifiques mondes et leur vision de Halo fascinera les fans du jeu et attirera aussi les non-initiés dans un monde de personnages complexes qui peuplent cet univers unique", a commenté le président de la chaîne David Nevins.

343 Industries et les Studios Microsoft, dont la maison mère possède la marque de gaming Xbox, avaient précédemment supervisé le développement et la sortie de trois courts-métrages promotionnels "Halo 3: Landfall" (2007, réalisés par Neill Blomkamp), ainsi que "Halo: The Life" (un court-métrage de 1m30 réalisé en 2009 par Rupert Sanders), et la websérie "Halo 4: Forward Until Dawn" (2012, supervisée par Stewart Hendler).

Une série de sept films d'animation émanant de six maisons de production japonaises différentes avait été réalisée sous le nom d'"Halo Legends" en 2010, en amont de la sortie d'"Halo Reach".

On notera que cette dernière série télé "Halo" devait au départ accompagner la sortie de "Halo 5: Guardians" en 2015 mais elle devrait cette fois arriver en parallèle de la promotion d'"Halo Infinite".