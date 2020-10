La nouvelle vague des séries nordiques, plus comic que noire ?

Depuis plus de dix ans, les polars nordiques tiennent en haleine les téléspectateurs du monde entier avec leurs intrigues meurtrières sur fond d'atmosphère sombre et étrange. Mais dans les contrées du "Scandi noir", une nouvelle vague audiovisuelle est en cours.

Comic noir vs Scandi noir

Sylvain Runberg, et l'adaptation BD de "Millenium" - © JONATHAN NACKSTRAND - AFP

La série aura "beaucoup plus de couleur et de saveur", juge-t-il, que le réalisme grisâtre des succès criminels nordiques comme "Bron" et "The Killing".

"Dans le Scandi noir, tout est très calme, bas et mélancolique, on reste dans l'esprit ici, mais nous y avons ajouté quelques épices", détaille le réalisateur.

L'atmosphère différente a notamment été insufflée par le célèbre graphiste français Sylvain Runberg, connu pour avoir adapté la trilogie "Millennium" de Stieg Larsson en bande dessinée.

L'auteur, qui partage son temps entre la France et la Suède, estime que le succès du noir nordique est dû au contraste entre l'agréable facette de la société scandinave et ses courants latents de criminalité, de préjugés et d'agressivité refoulée.

Si les récits sont "souvent très brutaux et violents", "ce n'est pas du tout ce qu'on vit au quotidien en Scandinavie", explique-t-il, "ça crée une scène, une résonance".

Loin du polar, plusieurs séries nordiques se sont aussi fait un nom à l'international ces dernières années.

La norvégienne "Skam", diffusée entre 2015 et 2017 et qui raconte les aventures de lycéens, a fait un carton en Scandinavie avant de donner naissance à des remakes en Europe et aux États-Unis.