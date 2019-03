La nouvelle série avec Jordin Sparks sur Freeform s'offre un nouveau titre et un nouveau réalisateur

Commandée par Freeform en mai 2018, la série à l'origine baptisée "Besties" a été renommée "Unrelated" alors que le tournage du premier épisode a commencé. Outre ce changement de titre, la série a enfin dévoilé son réalisateur, Michael McDonald qui a notamment dirigé certains épisodes de "Brooklyn Nine-Nine".

Annoncée en mai 2018, la nouvelle série de Freeform s'est dotée d'un nouveau titre et d'un réalisateur. Selon plusieurs médias américains, la série précédemment intitulée "Besties" vient d'être renommée "Unrelated". La chaîne de télévision câblée américaine a commandé cette comédie portée par la chanteuse Jordin Sparks. Cette dernière donnera la réplique à Matt Shively ("The Real O'Neals") et le jeune acteur Brooks Brantly. Quant au réalisateur, c'est Michael McDonald ("Brooklyn Nine-Nine") qui signe la direction du premier épisode dont le tournage a d'ores et déjà commencé.

L'intrigue suivra le personnage de Becca, jouée par Jordin Sparks, une femme brillante et ambitieuse issue d'une famille conservatrice afro-américaine à Los Angeles. Cette dernière apprend que sa mère biologique est en réalité une femme blanche. En plus de cette nouvelle explosive, la jeune femme fera la connaissance de Jesi, sa toute nouvelle demi-soeur qu'elle a retrouvée grâce à un test génétique en ligne. Malgré leur vie chamboulée, les deux jeunes femmes apprendront à se connaître pour devenir de véritables soeurs.

Matt Shively incarnera quant à lui Matt, un ancien athlète et manager d'un bar, qui n'arrive pas à mettre sa gloire d'autrefois derrière lui. Quant à Brooks Brantly, la jeune recrue campera le rôle de Todd, le frère de Becca, le petit protégé de sa mère vivant toujours dans le domicile familial.

Créée par Ranada Shepard, Casey Johnson et David Windsor, la série est produite par ABC Signature Studios et Kenya Barris, le créateur de "Black-ish" et de son spin-off "Grow-ish".