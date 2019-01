"La Méthode Kominsky", avec Michael Douglas, reviendra pour une deuxième saison

La star hollywoodienne y incarne Sandy Kominsky, un ancien acteur qui a connu la gloire dans sa jeunesse. A présent reconverti en coach pour acteurs, il se fait aider par Norman Newlander, son ancien agent. Ensemble, ils essayent de naviguer parmi la multitude de nouveaux acteurs et dans cette culture de la jeunesse et de la beauté hollywoodienne en plein Los Angeles.

C'est sans surprise que "La Méthode Kominsky" est parvenu à décrocher une deuxième saison. Lancée à l'automne dernier, la comédie menée par Michael Douglas et Alan Arkin a reçu un très bon accueil qui s'est traduit par deux Golden Globes (meilleure comédie et meilleur acteur dans une comédie pour Michael Douglas) remportés le 6 janvier dernier.

Chuck Lorre, sur tous les fronts

Derrière ce nouveau succès de Netflix se cache Chuck Lorre, créateur de multiples sitcoms à la télévision américaine, dont le très populaire "The Big Bang Theory", l'une des séries les plus regardées par les Américains et l'une des comédies les plus diffusées actuellement à travers le monde.

Cette deuxième saison permet au scénariste et réalisateur américain de rebondir après la fin annoncée de sa série à succès "The Big Bang Theory", prévue au printemps 2019, et l'échec de "Disjointed", comédie arrêtée par Netflix après une seule saison.

Chuck Lorre pourra tout de même compter sur CBS à qui il reste fidèle à travers les comédies "Mom" et "Young Sheldon", le spin-off de "The Big Bang Theory", toujours en production.