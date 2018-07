La Fox développe un préquel de "24 heures chrono" sur la jeunesse de Jack Bauer

Jack Bauer est de retour. Après neuf saisons de "24 heures chrono" arrêtées en 2014 et un spin-off, "24: Legacy", diffusé en 2017, l'espion va reprendre du service, selon le Hollywood Reporter. Le showrunner Howard Gordon et les deux co-créateurs de la série originale Joel Surnow et Bob Cochran, travaillent ensemble sur un prequel qui racontera "comment Jack Bauer est devenu Jack Bauer". Une information qui fait suite à l'annonce de la directrice du groupe Fox, Dana Walden, en mai dernier, qui avait révélé que la chaîne voulait trouver un moyen de faire revivre la franchise.

Et bonne nouvelle pour les fans de la série : le projet ne fait que commencer mais il pourrait être à l'antenne dès l'année prochaine.

Pour rappel, c'est Kiefer Sutherland qui incarnait l'agent anti-terroriste Jack Bauer entre 2001 et 2014, gagnant même un Emmy award pour sa performance en 2006. Cette fois-ci, il ne devrait cependant pas rempiler et être remplacé par un acteur plus jeune pour concorder avec l'intrigue.