La fête des séries revient à Bozar du 11 au 15 décembre avec le festival Are You Series?

Les séries sont un phénomène de pop culture qui touche chaque tranche de la population. Leur capacité à traiter des sujets de société et à toucher un large public en font un format extrêmement riche qui connait aujourd’hui son âge d’or. En 2013, Bozar a donc décidé de leur dédier un festival : Are You Series? est le premier et unique événement à célébrer les séries en Belgique.

A la fois festival grand public et plateforme de réflexion sur les nouvelles narrations audiovisuelles, le festival combine des projections pour les amoureux de séries télé et des rencontres pour ceux qui créent les séries d’aujourd’hui et de demain.

Are You Series? s’ouvrira en grande pompe grâce à un partenariat avec HBO Europe qui viendra présenter la toute première série de la réalisatrice espagnole Isabel Coixet (My Life Without Me, The Bookshop). HBO a marqué l’histoire de la série aux Etats-Unis avec des séries comme Sex and the City, True Detective ou encore Game of Thrones. La chaine s’engage à présent en Europe pour produire des séries innovantes avec les plus grands noms du cinéma européen.

Pour cette 7e édition, le festival s’associe à Stereopsia pour proposer la Brussels Virtual Week : un parcours exceptionnel à travers les plus belles œuvres de réalité virtuelle de 2019. Le spectateur plongera dans un dédale d’expériences inoubliables à la faveur d’un décor unique. Il croisera le chemin de Colin Farrell dans la série VR Gloomy Eyes, Edvard Munch dans Le Cri, voguera aux sons de la calotte glacière dans -22,7°C en compagnie de l’artiste Molecule et partagera la quête d’intimité d’un amour éperdu dans Mind Palace.

Are You Series? braque aussi les projecteurs sur le talent nordique et propose un tour d’horizon de l’incroyable richesse de leurs séries : comédies dans le milieu de la haute finance (The Oil Fund), thriller d’espionnage en pleine guerre froide (Shadow Lines), une enquête dans le grand froid norvégien qui convoque FBI, serial-killers et crimes non résolus (Wisting), dramédie sur un couple d’ex-arnaqueurs de haut vol qui reprennent du service pour sortir leur famille du train-train banlieusard dans lequel ils se sont enfermés (Pros and Cons)… la diversité des séries nordiques est mise à l’honneur.

Des rencontres avec les créateurs, du ‘binge-watching’, de la série culte, des avant-premières en présence des équipes et des découvertes des quatre coins du monde, il y en a pour tous les goûts !