La Famille Addams bientôt de retour sur le petit écran, sous la houlette de Tim Burton

La rumeur était dans l’air depuis un moment, c’est maintenant confirmé. La rencontre entre deux monuments de la culture fantastique aura bien lieu. Tim Burton va en effet développer une nouvelle série sur l’inquiétante famille Addams pour Netflix.

L’univers gothique et macabre du réalisateur se marie parfaitement avec l’ambiance glauque et décalée de la célèbre famille, à tel point qu’on se demande pourquoi la rencontre ne s’est pas faite plus tôt.

La série s’intitulera "Wednesday" devrait se centrer sur l’un des personnages les plus emblématiques de la famille, l’angoissante Mercredi, que l’on découvrira étudiante. Burton sera entouré des scénaristes Alfred Gough et Miles Millar, déjà derrière la série Smallville (2001-2011) ou le film Spider-Man 2 (2004).

C’est loin d’être la première fois que les Addams apparaîtront sur les écrans. Créée par le dessinateur Charles Addams, la famille est d’abord apparue sous forme de cartoon humoristique dans le journal The New Yorker en 1938, avant de connaître un succès retentissant à la télévision, dans une série en noir et blanc des années 60', qui a laissé un générique devenu culte pour sa musique.