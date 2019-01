La date de diffusion de la saison huit de "Game of Thrones" est dévoilée

Alors que la saison sept de "Game of Thrones" s'est achevée le 27 août 2017 sur HBO, le dernier chapitre de la série à succès a enfin une date de sortie. HBO a annoncé que le lancement de la saison huit se ferait le 14 avril prochain à 21 heures.

Les fans ont appris la bonne nouvelle ce dimanche en marge de la diffusion du premier épisode de la troisième saison de "True Detective", à la fin d'un teaser intitulé "Les cryptes de Winterfell".

La huitième et ultime saison de "Game of Thrones" commencera le 14 avril 2019 après plus d'un an et demi d'attente. Elle sera composée de six épisodes, un de moins que le chapitre précédent, qui pourront durer jusqu'à 90 minutes. Elle sera réalisée par David Nutter, Miguel Sapochnik et par les deux créateurs de la série, David Benioff et Dan Weiss. Ils dirigeront entre autres un épisode qui contiendra la séquence de batailles la plus importante de l'histoire de "Game of Thrones".