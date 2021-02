La chanson de la série "WandaVision" de Marvel qui fait le buzz sur le web

Après avoir largement conquis le monde du cinéma, les super-héros de Marvel s’en sont pris, de manière sérieuse, à la télévision. Avec WandaVision, première série Marvel produite par Disney, les studios ont frappé fort. La bande originale issue du 7e épisode de la série, centrée autour du personnage joué par Kathryn Hahn, est devenue virale en quelques heures.

Attention, spoilers ! Ne lisez pas plus loin si vous n’avez pas vu la série et souhaitez la voir. (On vous aura prévenu) La séquence s’intéresse à un personnage, que l’on pensait amical, mais qui s’avère être le grand méchant de l’histoire… ou plutôt la grande méchante. Intitulée "Agatha all along" ("Agatha à chaque fois"), la chanson révèle ainsi que le personnage d’Agnès, la voisine de Wanda et Vision, est en fait la sorcière Agatha Harkness, que les lecteurs et lectrices des comics Marvel connaissent sans doute. Effacé le vilain Thanos (antagoniste de plusieurs films), en quelques secondes à peine, Agatha s’est muée en l’une des plus emblématiques méchantes de l’univers cinématographique.

Kathryn Hahn - © Rachel Luna - Getty Images Le succès de la séquence doit beaucoup au charisme de l’actrice américaine Kathryn Hahn, qui interprète ladite sorcière. Son visage, ses mimiques et son rire diabolique sont rapidement devenus des memes, ainsi que l’expression "Agatha all along" et le hashtag qui va avec.

Sur Youtube, des tutos proposent déjà d’apprendre à jouer le morceau au piano, tandis que des versions plus electro ou orchestrales ont été réalisées par des internautes.