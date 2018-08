La chaîne américaine TNT commande la suite de "The Alienist"

"The Alienist" reviendra pour une deuxième saison sous le nom de "The Angel of Darkness". Le show télévisé inspiré du roman de Caleb Carr se voit décliné en une autre série limitée.

Les producteurs de la série "The Alienist" ont décidé de changer le nom de ce deuxième volet afin de marquer une rupture entre les saisons et les personnages. En gardant un casting aux bases solides, "The Angel of Darkness" compte bien perpétuer le succès initial de la série.

"The Angel of Darkness" sera donc une nouvelle aventure pour le docteur Laszlo Kreizler, médecin spécialisé dans les maladies mentales interprété par Daniel Brühl ("Inglourious Basterds", "Captain America"), qui avait, lors de la précédente saison, dû faire des pieds et des mains pour interpeller un tueur d'enfants.

Pour cette deuxième série adaptée du roman "The Alienist" de Caleb Carr, le docteur Kreizler sera accompagné de l'illustrateur criminel John Moore joué par Luke Evans ("La Belle et la Bête") et de la première femme intégrant la police, Sara Howard, incarné par Dakota Fenning ( "Man on Fire").

En devenant la première série câblée la plus regardée par les 18-49 ans, "The Alienist" tentera de remporter les six prix pour lesquels elle concoure lors des prochains Emmy Awards, le 17 septembre.

"The Angel of Darkness", la nouvelle série limitée du géant américain TNT, arrivera sur les petits écrans au cours de l'année 2019.